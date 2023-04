ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 5 aprile 2023? Su Rai 1 è andato in onda Ricatto d’amore. Su Rai 2 Rocco Schiavone. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 la partita di Coppa Italia Cremonese-Fiorentina. Su Italia 1 Back to school. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 5 aprile 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 5 aprile 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il film Ricatto d’Amore ha interessato 2.690.000 spettatori pari al 15.1 per cento. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese ha raccolto davanti al video 2.635.000 spettatori pari al 13.3 per cento di share. Su Rai 2 l’esordio della quinta stagione di Rocco Schiavone ha interessato 2.170.000 spettatori pari all’11.8 per cento di share. Su Italia 1 la prima puntata della seconda edizione di Back to School, condotta da Federica Panicucci, ha intrattenuto 1.081.000 spettatori con il 7.5 per cento. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.979.000 spettatori pari ad uno share del 12 per cento. Su Rete 4 Controcorrente totalizza un a.m. di 568.000 spettatori con il 4 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 575.000 spettatori con uno share del 4.1 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 4.466.000 spettatori con il 22.3 per cento. A seguire Soliti Ignoti raccoglie 4.761.000 spettatori con il 22.6 per cento. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.922.000 spettatori con uno share del 19.3 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 905.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.559.000 spettatori con il 7.5 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.390.000 spettatori (6.8 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.849.000 spettatori (8.7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 899.000 individui all’ascolto (4.4 per cento) nella prima parte e 925.000 spettatori (4.3 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.469.000 spettatori (7 per cento).