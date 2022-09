Ascolti tv mercoledì 31 agosto: Poli opposti, La Mantide, Controcorrente

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 31 agosto 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Poli opposti. Su Rai 2 Mai fidarsi di una bionda. Su Rai 3 il mondiale di volley. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 La Mantide. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 31 agosto 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv mercoledì 31 agosto 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Poli opposti ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 La Mantide chiude alle 1:57 incollando davanti al video 904.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 Mai fidarsi di una bionda in prima tv arriva a 693.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 2 Fast 2 Furious ha raccolto 1.097.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Italia-Cina valevole per i Mondiali di Pallavolo Maschile è seguita da 861.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Corsa al Voto registra 470.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate segna 519.000 spettatori (3.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.495.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.478.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 799.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans ottiene 1.173.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 937.000 spettatori (5.6%) e Il Cavallo e la Torre da 952.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 772.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 871.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 965.000 spettatori (5.6%).