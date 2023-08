Ascolti tv mercoledì 30 agosto: Scusate se esisto, Beyond Paradise

Su Rai1 la commedia Scusate se Esisto! ha interessato 2.375.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia ha interessato 664.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Vanguard – Agenti speciali ha intrattenuto 1.059.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 La Rivincita delle Sfigate ha raccolto davanti al video 411.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 1.123.000 spettatori con l’8.8% di share. Su La7 Giovanna d’Arco ha registrato 567.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2023 segna 324.000 spettatori con il 2.4%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.362.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.699.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post Estate ha ottenuto 735.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.120.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema segna 1.091.000 spettatori con il 6.5%. Un Posto al Sole ha appassionato 1.487.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 664.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 834.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte.giornamento

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.323.000 spettatori (23%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.436.000 spettatori (26.6%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 1.188.000 spettatori (12.5%) mentre The Wall ha interessato 1.946.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 466.000 spettatori (3.9%), nel primo episodio, e 589.000 spettatori (3.9%), nel secondo episodio.Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 447.000 spettatori con il 4.1%. CSI Miami ha ottenuto 637.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.094.000 spettatori con il 15%. Blob segna 908.000 spettatori con il 5.8%. Viaggio in Italia segna 784.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 584.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 117.000 spettatori (1.3%), nel primo episodio, e 130.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

