Ascolti tv mercoledì 21 gennaio: Porta a Porta, A testa alta, Chi l’ha visto?

Ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 21 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Porta a Porta. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 A testa alta. Su Italia 1 Le Iene inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.