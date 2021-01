Ascolti tv mercoledì 20 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 20 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda la supercoppa italiana Juventus-Napoli. Su Canale 5 la serie tv Made in Italy. Su Rai 2 il film Qualcosa di speciale. Su Italia 1 Alice in Wonderland. Su Rai 3 il programma Chi l’ha visto? Su Rete 4 Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 20 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Come riporta DavideMaggio, nella serata di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, su Rai1 la Supercoppa Italiana Juventus – Napoli ha conquistato 7.860.000 spettatori pari al 29% di share (pre e post partita nel c0mplesso: 6.404.000 – 24.7%). Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 23.45 – la seconda puntata di Made in Italy ha raccolto davanti al video 2.525.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.429.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Alice in Wonderland ha intrattenuto 1.163.000 spettatori (4,6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.360.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (presentazione di 11 minuti: 2.018.000 – 7%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 798.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 899.000 spettatori con uno share del 3.6% (all’interno The Silent Man: 280.000 – 2.9%). Su Tv8 La Cuoca del Presidente segna 541.000 spettatori con il 2.1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.326.000 spettatori con il 4.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 4.127.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.210.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.684.000 spettatori con il 6.2%. Un Posto al Sole raccoglie 2.025.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.477.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.229.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.069.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age è stato visto da 579.000 spettatori con il 2%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto 3.832.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto 5.392.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.704.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.814.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 NCIS segna 827.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 1.221.000 spettatori (4.8%), nel secondo episodio. Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 671.000 spettatori con il 3.2%. CSI Miami ha ottenuto 623.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.375.000 spettatori con il 14.3%. Blob segna 1.322.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 932.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 – dalle 17.08 alle 19.53 – TG LA7 Speciale sull’Inauguration day raccoglie 850.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 338.000 spettatori con l’1.4%.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 20 gennaio

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 608.000 telespettatori con il 13.5% mentre Uno Mattina raccoglie 1.240.000 spettatori con il 19%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.091.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.100.000 spettatori (16.8%), nella prima parte, 1.003.000 spettatori (16.4%) nella seconda parte (Saluti: 916.00 – 14.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 290.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 173.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 610.000 spettatori pari al 9.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 379.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Rizzolu & Isles registra una media di 109.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 260.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 329.000 spettatori pari al 5.3%.

