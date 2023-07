ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 19 luglio 2023? Su Rai 1 è andata in onda Amore, cucina e curry. Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Georgetown. Su Rete 4 Delitti in Paradiso. Su Canale 5 Signora Volpe – Una zia preoccupata. Su Italia 1 Freedom oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 19 luglio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 19 luglio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Amore, cucina e curry ha conquistato 1.726.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 la prima puntata di Signora Volpe ha incollato davanti al video 1.392.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 Delitti in Paradiso è la scelta di 1.160.000 spettatori (8.3%), mentre il secondo episodio in replica arriva a 822.000 spettatori (7.3%). Su Italia1 Freedom Summer è seguito da 617.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Georgetown ottiene 683.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 844.000 spettatori (8.3%). Su La7 Speciale Atlantide in replica raggiunge 496.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone sigla 357.000 spettatori (3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 2.750.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 2.026.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa 978.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 906.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da 769.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.351.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 647.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 615.000 (4.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 948.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 402.000 spettatori (2.8%).