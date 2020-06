Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda in esclusiva in diretta dall’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus, vinta dagli azzurri ai rigori, mentre su Rai 2 il film Il gioco del tradimento. Su Canale 5 la pellicola Paradiso amaro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 giugno 2020?

Ascolti tv 17 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus l’hanno guardata be 10.202.000 spettatori pari al 39.6% di share, mentre su Canale 5 Paradiso Amaro ha intrattenuto 2.496.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Il Gioco del Tradimento è stata la scelta di 1.083.000 spettatori pari al 4.2% di share, mentre su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno è piaciuto a 1.202.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha appassionato 1.801.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%, mentre su Rete4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse ha conquistato 563.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Atlantide ha raggiunto 491.000 spettatori con uno share del 2.5%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Canale 5 Notizia in aggiornamento 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

