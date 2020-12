Ascolti tv martedì 15 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 16 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda Stanotte con Caravaggio. Su Canale 5 l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2. Su Rai 2 la serie tv L’Alligatore. Su Italia 1 il film Fallen. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 invece Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 16 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 16 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Stanotte con Caravaggio ha conquistato 3.212.000 spettatori pari al 14.1 per cento di share. Su Canale 5 l’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.283.000 spettatori con uno share del 10.9 per cento. Su Rai 2 l’ultimo appuntamento con L’Alligatore ha interessato 869.000 spettatori (3.7 per cento). Su Italia 1 Fallen ha intrattenuto 1.423.000 spettatori (5.7 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha incollato 2.316.000 spettatori con il 10.5 per cento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.138.000 spettatori (5.1 per cento). Su La7 Atlantide ha registrato 570.000 spettatori con il 3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4.678.000 spettatori pari al 17.1 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.074.000 spettatori con il 14.9 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 926.000 spettatori (3.4 per cento). Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.158.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? è visto da 1.367.000 spettatori (5.3 per cento) e Un Posto al Sole da 1.875.000 spettatori (6.9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.343.000 individui all’ascolto (5.1 per cento) nella prima parte e 1.230.000 spettatori (4.5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.870.000 spettatori (6.9 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.312.000 spettatori pari al 18.1 per cento, mentre L’Eredità è visto da 4.995.000 spettatori con il 22.8 per cento. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.371.000 spettatori (13.3 per cento), mentre Caduta Libera ha convinto 3.412.000 spettatori con il 16 per cento.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 16 dicembre

Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 547.000 spettatori (12.2 per cento), mentre Unomattina è visto da 1.055.000 spettatori (17.4 per cento). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 886.000 spettatori (16.3 per cento). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 545.000 spettatori con il 15.5 per cento; Mattino Cinque ha raccolto 1.138.000 spettatori pari al 18.9 per cento nella prima parte, 936.000 spettatori pari al 17.2 per cento nella seconda parte e 791.000 spettatori pari al 14.7 per cento nella terza parte di breve durata.

