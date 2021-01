Ascolti tv mercoledì 13 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 13 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Su Canale 5 la prima puntata di Made in Italy. Su Rai 2 La ragazza dei tulipani. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 13 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Notizia in aggiornamento

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Notizia in aggiornamento

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 13 gennaio

Notizia in aggiornamento

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata A che ora inizia Made in Italy: l’orario della messa in onda su Canale 5 Made in Italy: quante puntate, durata e quando finisce