Su Rai1 il finale di Morgane – Detective Geniale 3 ha conquistato 2.089.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la prima puntata di Anima Gemella ha incollato davanti al video 2.403.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 gli ultimi episodi di The Reunion sono la scelta di 229.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Terminator – Destino oscuro è visto da 1.012.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.802.000 spettatori pari all’11.6% (presentazione a 1.940.000 e il 9.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.039.000 spettatori (7.7%). Su La7 Una Giornata Particolare debutta con 1.239.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 X Factor ottiene 569.000 spettatori (3.5%).

Su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 4.267.000 spettatori con il 21.3%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.731.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.788.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 797.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.434.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.564.000 spettatori (7.7%) e Un Posto al Sole 1.997.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 835.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 902.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.829.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 543.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 573.000 spettatori (2.8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.041.000 spettatori pari al 24.8%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.413.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.681.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.437.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 Castle è seguito da 541.000 spettatori con il 3.5%, mentre Il Mercante in Fiera – Fuori Due 370.000 spettatori con il 2% e Il Mercante in Fiera 527.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 372.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. Miami 738.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.509.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 1.074.000 spettatori pari al 5.7% e Via dei Matti n° 0 1.050.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 625.000 spettatori (3.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL