Ascolti tv mercoledì 1 luglio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 1 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda lo show Vasco – La tempesta perfetta, lo speciale dedicato al mega concerto di Vasco Rossi al Modena Park di tre anni fa. Su Canale 5 invece la miniserie Aenne Burda – La donna del miracolo economico. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Italia 1 invece la serie tv Chicago Fire. Mentre su Rete 4 il film The Italian Job. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 1 luglio 2020?

Ascolti tv 1 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Vasco – La Tempesta Perfetta ha conquistato 2.555.000 spettatori pari al 14.5 per cento di share. Su Canale 5 Aenne Burda – La donna del miracolo economico ha raccolto davanti al video 2.120.000 spettatori con uno share del 13 per cento. Su Rai 2 NCIS 16 ha interessato 721.000 spettatori (3.5 per cento). Su Italia1 Chicago Fire 7 ha intrattenuto 1.320.000 spettatori (6.3 per cento), Chicago Med 4 1.345.000 spettatori (6.6 per cento) e Chicago PD 6 1.077.000 spettatori (6.4 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha incollato 1.545.000 spettatori con l’8.3 per cento. Su Rete 4 The Italian Job totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (4.4 per cento). Su La7 Atlantide ha registrato 409.000 spettatori con uno share del 2.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Presentazione Vasco – La Tempesta Perfetta conquista 3.065.000 spettatori (15 per cento). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.843.000 spettatori con uno share del 14 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 1.057.000 spettatori (5.1 per cento). A seguire 90° Gol Flash è visto da 985.000 spettatori (4.7 per cento). Su Italia 1 CSI 8 ha registrato 817.000 spettatori con il 4.1 per cento. Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane ha interessato 735.000 spettatori (3.7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia News ha radunato 1.029.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.089.000 spettatori (5.3 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.013.000 spettatori (5 per cento). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.137.000 spettatori pari al 19.1 per cento, mentre Reazione a Catena è visto da 3.349.000 spettatori con il 23 per cento. Su Canale 5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (12.9 per cento), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.083.000 spettatori con il 15.1 per cento.

