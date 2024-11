Ascolti tv martedì 5 novembre: La Talpa, Un padre, È sempre Cartabianca

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 20.73%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.960.000 spettatori pari al 22.82%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.616.000 spettatori (19.68%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.715.000 spettatori (22.59%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3%), Gormiti – The New Era segna 140.000 spettatori con l’1% e 104.000 spettatori con lo 0.63%. Medici in Corsia totalizza 306.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2.66%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 655.000 spettatori (3.48%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.708.000 spettatori (14.99%). A seguire Blob segna 1.041.000 spettatori (5.22%) e Viaggio in Italia sigla 930.000 spettatori (4.51%). Su Rete4 La Promessa interessa 918.000 spettatori (4.71%).