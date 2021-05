ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 maggio 2021? Su Rai 1 è andato in onda un episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo L’altro capo del filo. Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Psg. Su Rai 2 lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 una nuova puntata de le Iene. Su Rai 3 il talk con Bianca Berlinguer Cartabianca. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 4 maggio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 4 maggio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17,8%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City – PSG ha raccolto davanti al video 4.231.000 spettatori pari al 16,3% di share. Su Rai 2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6,9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori (10,8%). Su Rai 3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 926.000 spettatori pari ad uno share del 4,2%. Su Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato un ascolto medio di 964.000 spettatori con il 5,2% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.264000 spettatori con uno share del 5,7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato 276.000 spettatori con l’1,2%.