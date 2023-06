ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 giugno 2023? Su Rai 1 è andata in onda Sophie Cross – Verità nascoste. Su Rai 2 Per tutta la vita. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 The Bourne Identity. Su Canale 5 Una mamma all’improvviso. Su Italia 1 Love Mi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 27 giugno 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 27 giugno 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sophie Cross – Verità Nascoste ha conquistato 2.014.000 spettatori pari al 12.6 per cento di share. Su Canale 5 Una mamma all’improvviso ha incollato davanti al video 1.481.000 spettatori con uno share del 9.9 per cento. Su Rai 2 Per tutta la vita è la scelta di 840.000 spettatori (5.3 per cento). Su Italia 1 Love Mi, in onda dalle 18:57 alle 00:21, ha raccolto 1.306.000 spettatori pari al 9.4 per cento. Su Rai 3 Cartabianca chiude la stagione a 1.345.000 spettatori con il 9.6 per cento. Su Rete 4 The Bourne Identity totalizza un a.m. di 771.000 spettatori (5.3 per cento). Su La7 Inchieste da fermo raggiunge 723.000 spettatori e il 4.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè intrattiene 2.760.000 spettatori con il 16.4 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.505.000 spettatori pari al 14.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post Estate interessa 931.000 spettatori (5.5 per cento). Su Rai 3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da 789.000 spettatori (5 per cento), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.455.000 spettatori (8.5 per cento). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 942.000 individui all’ascolto (5.9 per cento) nella prima parte e 878.000 (5.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.395.000 spettatori (8.3 per cento).