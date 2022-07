ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 26 luglio 2022? Su Rai 1 è andato in onda Innamorati a Bora Bora. Su Rai 2 le repliche di Un’ora sola vi vorrei. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Harry Wild La signora del delitto. Su Canale 5 Un boss in salotto. Su Italia 1 Battiti Live 2022. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 26 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Innamorarsi a Bora a Bora ha appassionato 2.081.000 spettatori pari al 14.4 per cento. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.732.000 spettatori pari al 12.5 per cento di share. Su Rai 2 l’incontro Inghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile ha interessato 697.000 spettatori pari al 4.6 per cento di share. Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto 1.295.000 spettatori con l’11.9 per cento. Su Rai 3 Filorosso ha raccolto davanti al video 718.000 spettatori pari ad uno share del 5.8 per cento. Su Rete 4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di 570.000 spettatori con il 4.1 per cento di share. Su La7 In Onda ha registrato 819.000 spettatori con uno share del 5.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè raccoglie 3.030.000 spettatori con il 19.4 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.471.000 spettatori con uno share del 15.8 per cento. Su Italia 1 NCIS New Orleans ha registrato 1.039.000 spettatori con il 6.7 per cento. Su Rai 3 Viaggio in Italia raccoglie 834.000 spettatori (5.6 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.412.000 spettatori (9 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 797.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.010.000 spettatori (6.4 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.196.000 spettatori (7.7 per cento).