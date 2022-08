ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 2 agosto 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Amore alle Fiji. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Ma cosa ci dice il cervello. Su Italia 1 Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 2 agosto 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv martedì 2 agosto 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, martedì 2 agosto 2022, su Rai1 Amore alle Fiji ha appassionato 1.881.000 spettatori pari al 12.9%. Su Canale 5 Ma cosa ci dice il Cervello? ha raccolto davanti al video 2.087.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 la replica di Un’ora sola vi vorrei ha interessato 899.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (11.4%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 542.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione di 35 minuti: 630.000 – 4%). Su Rete4 Controcorrente Speciale con Alessandra Viero totalizza un a.m. di 800.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 693.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Attacco Glaciale segna 455.000 spettatori con il 3.1%. Sul NoveIl Sesto Giorno ha raccolto 284.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Smokin’ Aces raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai4 Lockout registra .000 spettatori con il %. Su Iris La Legge del Signore – L’Uomo senza Fucile ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.168.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.188.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 813.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 844.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.254.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.9%.