ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 13 giugno 2023? Su Rai 1 Sophie Cross – Verità nascoste. Su Rai 2 i playoff di Serie C. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Il compagno Don Camillo. Su Canale 5 Sissi. Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi: gran varietà. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 13 giugno 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 13 giugno 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sophie Cross – Verità Nascoste ha appassionato 2.153.000 spettatori pari al 12.6 per cento. Su Canale 5 – dalle 20.32 alle 0.05 – TG5 Speciale – Un Grande Italiano ha raccolto davanti al video 1.371.000 spettatori pari all’8.6 per cento di share. Su Rai 2 il playoff di Serie C Foggia-Lecco ha interessato 798.000 spettatori pari al 4.9 per cento di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura ha intrattenuto 628.000 spettatori pari al 3.9 per cento. Su Rai 3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 958.000 spettatori pari ad uno share del 6.5 per cento. Su Rete 4 Il Compagno Don Camillo totalizza un a.m. di 1.088.000 spettatori con il 6.1 per cento di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.437.000 spettatori con uno share del 9.8 per cento mentre diMartedì Più segna 425.000 spettatori e il 7.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 3.817.000 spettatori con il 21.1 per cento. A seguire Porta a Porta Speciale raccoglie 2.217.000 spettatori con l’11.9 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 820.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ha registrato 398.000 spettatori con il 2.1 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.570.000 spettatori (8.6 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.786.000 spettatori (9.5 per cento). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.914.000 spettatori (10.3 per cento).