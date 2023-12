Su Rai 1 Un professore ha registrato nella prima puntata 4.087.000 telespettatori, share 19,82% e nella seconda, in seconda serata, 3.704.000, 22,87%. Su Canale 5 il match Inter – Real Sociedad, per la Champions League, ha ottenuto un netto di 3.729.000, 18%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.240.000 telespettatori, share 5,72%, e nel programma 1.307.000, 8,97%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.275.000, 7,32%. Su Rai 2 il film Burraco fatale ha registrato 809.000, 4,07%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha ottenuto 756.000 telespettatori, share 5,24%. Su Tv8 il film Un corgi sotto l’albero è stato visto da 534.000 telespettatori, share 2,72%.

n access su Rai 1 Cinque minuti 4.373.000, 21,52%; Affari Tuoi 4.974.000, 23,06%; Striscina la notizina su Canale 5 3.222.000 telespettatori, share 15,69%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 519.000 telespettatori, share 2,39% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.183.000, 6,17% e a seguire Nuovi eroi 1.066.000, 5,26%, Il cavallo e la torre 1.434.000, 6,94%; Un posto al sole 1.668.000, 7,69%. NCIS su Italia 1 registra 1.540.000 telespettatori, share 7,31% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 821.000 telespettatori, share 3,97% e nella seconda 842.000, 3,87%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.719.000 telespettatori, share 8%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 493.000 telespettatori, share 2,31%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.162.000, 22,01%, e nel game un netto di 4.334.000, 25,87%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.967.000 telespettatori, share 14,68% e nel game un netto di 2.907.000, 18,02%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 464.000, 2,84%, Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 271.000, 1,48%, e nel programma 361.000, 1,78%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 777.000 telespettatori, share 4,30%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL