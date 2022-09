Ascolti tv lunedì 5 settembre: Metti la nonna in freezer, Solo uno sguardo

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 5 settembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Metti la nonna in freezer. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Solo uno sguardo. Su Italia 1 Chicago P.D. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 5 settembre 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv lunedì 5 settembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Metti la Nonna in Freezer ha appassionato 1.942.000 spettatori pari al 12.81 per cento. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo ha raccolto davanti al video 1.333.000 spettatori pari al 10.61 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.8 per cento di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (7.6 per cento). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 7.2 per cento. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 940.000 spettatori con il 7.7 per cento di share. Su La7 Giochi di Potere ha registrato 521.000 spettatori con uno share del 3.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè – in onda fino alle 21.39 – raccoglie 3.169.000 spettatori con il 17.27 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint – in onda fino alle 21.35 – registra una media di 2.666.000 spettatori con uno share del 14.5 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 990.000 spettatori con il 5.35 per cento. Su Italia 1 NCIS New Orleans ha registrato 1.102.000 spettatori con il 5.98 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.528.000 spettatori (8.43 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.626.000 spettatori (8.73 per cento). Su La7 la prima puntata di Otto e Mezzo ha interessato 1.232.000 spettatori (6.62 per cento).