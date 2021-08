ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 agosto 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Una storia senza nome. Su Rai 2 Hawaii Five-O. Su Rai 3 la nuova stagione di Presa Diretta. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 il film in prima visione La campionessa. Su Italia 1 la pellicola Godzilla. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 30 agosto 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 30 agosto 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, lunedì 30 agosto 2021, su Rai1 Una Storia Senza Nome è stato seguito da 2.277.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale 5 la prima tv de La Campionessa ha raccolto davanti al video 2.075.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.127.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Godzilla ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (6%). Su Rai3 la prima puntata stagionale di Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.365 .000 spettatori pari ad uno share del 7.4% (presentazione di 9 minuti: 1.047.000 – 5.2%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 23.54 – l’ultima puntata di Controcorrente totalizza un a.m. di 969.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 The Queen ha registrato 621.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 Karate KID III – La Sfida Finale segna 254.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Ciao Brother ha raccolto 320 .000 spettatori con l’1.8%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 3.872.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.898.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.038.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 957.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 una replica di Via dei Matti N 0 raccoglie 892.000 spettatori (4.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.409.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 990.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.011.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.274.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 503.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 393.000 spettatori con l’1.9%.