Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha appassionato 2.435.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 – dalle 21.35 alle 0.47 – Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.476.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Rai2 CSI Vegas ha interessato 567.000 spettatori pari al 3.5% di share.Su Italia1 2 Fast 2 Furious ha intrattenuto 779.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.743.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 600.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 il film Sotto il Segno del Pericolo ha registrato 447.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 218.000 spettatori con l’1.3%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.475.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.156.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 TG2 Post Estate ha ottenuto 804.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.291.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.315.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 769.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 821.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.308.000 spettatori (7.5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.128.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.234.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.402.000 spettatori (15.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.898.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 509.000 spettatori (4.5%). NCIS ha raccolto 800.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 433.000 spettatori con il 4.2%. CSI ha ottenuto 458.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.903.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 808.000 spettatori con il 5.4%. Via dei Matti N 0 segna 708.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 639.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 85.000 spettatori (1%), nel primo episodio, e 87.000 spettatori (0.8%), nel secondo episodio.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

