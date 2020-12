Ascolti tv lunedì 28 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film La bella e la bestia. Su Canale 5 la 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Su Rai 2 Pixels. Su Italia 1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Su Rai 3 Maria Teresa 2. Su Rete 4 invece il talk di Nicola Porro, Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 28 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 28 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 La Bella e la Bestia ha conquistato 4.819.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.663.000 spettatori pari al 20,2% di share. Su Rai 2 Pixels ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 4,3% di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha intrattenuto 1.210.000 spettatori (5,6%). Su Rai 3 la miniserie Maria Teresa 2 ha raccolto davanti al video 905.000 spettatori pari ad uno share del 3,4%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.284.000 spettatori con il 5,8% di share. Su La7 Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 5.956.000 spettatori con il 21,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.882.000 spettatori con uno share del 17,5%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.281.000 spettatori con il 4,6%. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.121.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai 3 I Topi ha raccolto 1.311.000 spettatori con il 4,9% mentre Un Posto al Sole ha raccolto 1.751.000 spettatori con il 6,3%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.741.000 persone (6,4%), nella prima parte e 1.644.000 (5,9%) nella seconda. Su La7 Uozzapp! ha interessato 349.000 spettatori (3,4%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha raccolto 5.501.000 spettatori (23,3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera ha interessato 3.880.000 spettatori (16,8%). Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 801.000 spettatori (3,6%), NCIS ha segnato 1.195.000 spettatori (4,7%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha raccolto 813.000 spettatori con il 3,7% mentre CSI: New York ha ottenuto 599.000 spettatori (2,4%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 27 dicembre

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 482.000 telespettatori con il 12.8% mentre Uno Mattina raccoglie 1.212.000 spettatori con il 17.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Planet ha intrattenuto 637.000 spettatori (8.5%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 307.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 God Friended Me ottiene un ascolto di 216.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, 249.000 (3%), nel secondo Su Rai 3 Agorà Speciale convince 500.000 spettatori pari al 7.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 in Più segna 393.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempo di Terrore registra una media di 195.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 232.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 322.000 spettatori pari al 4%.

