Ascolti tv lunedì 22 marzo: Makari, Isola dei Famosi 2021, Red 2

Ascolti tv lunedì 22 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della serie tv Makari. Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi. Su Rai 2 il documentario Uno, nessuno, cento Nino. Su Italia 1 il film Red 2. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la terza puntata della fiction Makari ha appassionato 6.389.000 spettatori pari al 26,5%. Su Canale 5 il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.427.000 spettatori pari al 19,8% di share. Su Rai 2 Uno, Nessuno, Cento Nino ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 4,3% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.590.000 spettatori (6,5%). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 4,4%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 938.000 spettatori con il 4,5% di share. Su La7 Donnie Brasco ha registrato 398.000 spettatori con uno share dell’1,7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 578.000 spettatori con il 2,2%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 5.728.000 spettatori con il 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.914.000 spettatori con uno share del 17,4%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 969.000 spettatori con il 3,4%. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.438.000 spettatori con il 5,1%. Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 ha raccolto 1.346.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole ha raccolto 1.795.000 spettatori con il 6,3%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.244.000 persone (4,5%), nella prima parte, e 1.178.000 spettatori (4,1%), nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.140.000 spettatori (7,6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 539.000 spettatori con l’1,9%.

Su Rai 1 L’Eredità ha raccolto 5.372.000 spettatori (24,1%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.728.000 spettatori (15,9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.227.000 spettatori (19,6%). Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 602.000 spettatori (3%), NCIS ha segnato 1.036.000 spettatori (4,1%). Su Italia 1 il daytime di Amici di Maria De Filippi ha raccolto 819.000 spettatori con il 4,1%. CSI Miami ha ottenuto 805.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.581.000 spettatori con il 15,4%. Blob ha segnato 1.379.000 spettatori con il 5,4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha radunato 854.000 persone (3,4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 150.000 spettatori (share dello 0,7%).

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 614.000 telespettatori con il 12.4% mentre Uno Mattina raccoglie 1.094.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 995.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (17.1%), nella prima parte, 1.064.000 spettatori (17.4%( nella seconda parte e 928.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 237.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 276.000 spettatori (4.3%). Su Rai 3 Agorà convince 536.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 371.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 138.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 223.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 273.000 spettatori pari al 4.4%.

