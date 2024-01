Ascolti tv lunedì 22 gennaio: La Storia, Supercoppa Italiana, Farwest

Su Rai 1 la terza puntata de La Storia ha conquistato 3.716.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale 5 – dalle 20:01 alle 21:56 – la finale di Supercoppa Italiana: Napoli-Inter ha incollato davanti al video 7.190.000 spettatori con uno share del 31.1% (primo tempo a 6.967.000 e il 30.9%, secondo tempo a 7.384.000 e il 31.3%) mentre Supercoppa Italiana Live ha radunato 2.385.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai 2 – dalle 21:37 alle 00:08 – lo spettacolo di Enrico Brignano Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre è la scelta di 1.038.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine è visto da 791.000 spettatori con il 4.9% (breve presentazione a 909.000 e il 3.9%). Su Rai 3, dopo una presentazione (503.000 – 2.1%), FarWest segna 653.000 spettatori pari al 4%. Su Rete 4, dopo un’anteprima di 19 minuti (869.000 – 3.7%), Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 785.000 spettatori e il 3.7%.

Su Rai 1 Cinque Minuti registra 4.398.000 spettatori (19%) mentre Affari Tuoi gioca con 5.393.000 spettatori (22.7%). Su Rai 2 TG2 Post arriva a 577.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.323.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.324.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole totalizza 1.743.000 spettatori (7.3%). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 679.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.608.000 spettatori (6.7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.957.000 spettatori pari al 25.3% mentre L’Eredità colleziona 5.237.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale 5 – dalle 19:33 alle 19:44 – Striscina la Notizina ha intrattenuto 3.064.000 spettatori (16.4%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

