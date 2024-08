Ascolti tv lunedì 19 agosto: Nero a metà, Zelig, L’opera

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 20.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.922.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.328.000 spettatori (14.5%) mentre The Wall ha convinto 2.084.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 l’appuntamento con N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 409.000 appassionati pari al 3.5% mentre SWAT 501.000 pari al 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 379.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 488.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.229.000 spettatori (16.7%). A seguire Blob segna 766.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 458.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 117.000 spettatori pari all’1%.