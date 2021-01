Ascolti tv lunedì 18 gennaio: Mina Settembre, Grande Fratello Vip, Report

Ascolti tv lunedì 18 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 18 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Mina Settembre. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 Speciale Tg2. Su Italia 1 il film I Mercenari 2. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 18 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 18 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 la seconda puntata di Mina Settembre ha sfiorato i 6 milioni (5.980.000) di spettatori pari al 23.7 per cento di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.215.000 spettatori con uno share del 19 per cento. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale: Le Sorti del Governo ha interessato 848.000 spettatori, pari al 3.2 per cento di share. Su Italia1 I mercenari 2 ha ottenuto 1.470.000 spettatori (il 5.8 per cento). Su Rai3 Report ha raccolto 1.289.000 spettatori con il 5.1 per cento. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori, equivalente al 5.6 per cento. Su La7 Speciale TgLa7 ha registrato 838.000 spettatori con il 3.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Per quanto riguarda l’Access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.134.000 spettatori pari al 18.2 per cento. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.549.000 spettatori (il 16.2 per cento). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.285.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rai3 Che Succ3de? ottiene 1.373.000 spettatori (equivalente al 5 per cento) e Un Posto al Sole è visto da 1.762.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.711.000 individui all’ascolto (6.1 per cento) nella prima parte e 1.397.000 (4.9 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 2.440.000 spettatori, pari all’8.6 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Passando al preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.737.000 spettatori (18.7 per cento), mentre L’Eredità è visto da 5.183.000 spettatori con il 22.3 per cento. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.527.000 spettatori (13.2 per cento), mentre Caduta Libera è visto da 3.821.000 spettatori con il 16.9 per cento. Su Rai2 Rai Parlamento – dalle 17:44 alle 19:56 – ha interessato 995.000 spettatori, pari al 5.1 per cento). A seguire N.C.I.S. ha raccolto 1.015.000 spettatori, equivalente al 3.8 per cento. Su Italia1 Amici è seguito da 786.000 spettatori (3.7 per cento); C.S.I. Miami è visto da 859.000 spettatori (pari al 3.4 per cento). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.304.000 spettatori (il 13.7 per cento), mentre Blob segna 1.205.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 1.020.000 spettatori (4 per cento). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:54 – interessa a 692.000 spettatori (3.8 per cento).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 18 gennaio

Per quanto riguarda i programmi della mattina, su Rai1 Unomattina Prima Pagina accoglie 511.000 spettatori (11.7 per cento), mentre Unomattina è visto da 1.124.000 spettatori, pari al 17.2 per cento. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.000.000 spettatori (15.7 per cento). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 591.000 spettatori con il 17.5 per cento e Tg5 Mattina 1.330.000 spettatori con il 21.5 per cento. Mattino Cinque ha raccolto 1.133.000 spettatori (pari al 17.3 per cento) nella prima parte, 1.227.000 spettatori (pari al 19.2 per cento) nella seconda parte e 1.036.000 spettatori (pari al 16.2 per cento) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 238.000 spettatori (3.7 per cento), mentre Tg2 Italia convince 209.000 spettatori, equivalenti al 3.3 per cento. Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 203.000 spettatori (3.1 per cento). Su Rai3 Agorà convince 565.000 spettatori pari all’8.8 per cento. A seguire Mi Manda Raitre segna 349.000 spettatori con il 5.5 per cento. Su Rete4 Carabienieri 7 ha raccolto 189.000 spettatori con il 2.6 per cento. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 225.000 spettatori, pari a 3.9 per cento e Coffee Break di 320.000 spettatori (5 per cento).

