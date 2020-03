ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 16 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio del Commissario Montalbano. Su Canale 5 invece il film Lo stagista inaspettato con Robert De Niro. Su Rai 3 il film Carol.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 16 marzo 2020?

Ascolti tv 16 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La seconda puntata del Commissario Montalbano, intitolata Rete di protezione, ha interessato 9.497.000 spettatori pari al 33.2% di share. Niente, soltanto briciole, al confronto per Canale 5, che ha mandato in onda il film Lo stagista inaspettato che ha interessato 2.295.000 spettatori agli ascolti pari all’8.9% di share. Su Rai 2, lo speciale TG2 Coronavirus, Settimana decisiva ha coinvolto 1.142.000 spettatori pari al 3.9% di share. Ma il vero dato interessante è il film di Harry Potter e la Pietra Filosofale: Mediaset ha ascoltato la richiesta del pubblico e ha incassato 3.690.000 spettatori (14.2%), un ottimo risultato, se si pensa che quasi 10 milioni di italiani erano su Rai 1 per Montalbano.

Su Rai3 Carol ha ottenuto 589.000 spettatori pari al 2%. Su Rete4 Speciale Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.471.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 396.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha ottenuto 370.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 534.000 spettatori con uno share dell’1.8%, nel primo episodio inedito, e 327.000 spettatori con uno share dell’1.5%, nel secondo episodio in replica

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti in replica ottiene 6.378.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.759.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.520.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.512.000 spettatori con il 4.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.952.000 spettatori pari al 6.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

