La prima di puntata di Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ha conquistato 4.748.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.676.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 il ritorno di Stasera Tutto è Possibile è scelto da 1.393.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 il nuovo ciclo di puntate di Freedom – Oltre il confine debutta con 765.000 spettatori e il 4.3%. Su Rai3 Presadiretta è seguito da 970.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 619.000 spettatori (3.9%). Su La7 Speciale Propaganda Live raggiunge 618.000 spettatori pari al 4.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.465.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.978.000 spettatori pari al 17.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 697.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.454.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.467.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.710.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 907.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.708.000 spettatori (7.7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

In aggiornamento

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

