Ascolti tv lunedì 12 giugno: Blanca, L’Isola dei Famosi, Report

Su Rai1 Porta a Porta, Silvio Berlusconi – L’Uomo che ha Cambiato l’Italia ha conquistato 1.835.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Tg5 Speciale ha incollato davanti al video 1.250.000 spettatori con uno share dell’8.3%, mentre il simulcast su Italia1 ottiene 345.000 spettatori con il 2.3% e su Rete4 534.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai2 C.S.I. Vegas è la scelta di 908.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report è seguito da 1.424.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 I Mille Volti di Berlusconi raggiunge 667.000 spettatori e il 5.8%.

Su Rai1 Cinque Minuti realizza un ascolto di 3.931.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5 Caro Presidente… ti saluto raccoglie 2.614.000 spettatori pari al 13.5%, mentre il simulcast su Italia1 ottiene 481.000 spettatori pari al 2.5% e su Rete4 934.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 694.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.405.000 spettatori (7.5%), mentre Un Posto al Sole da 1.795.000 spettatori (9.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.185.000 spettatori (11.2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.553.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità è visto da 3.771.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Black Beauty – Una storia di coraggio ha intrattenuto 1.121.000 spettatori (9.8%). Su Rai2 Hawaii Five-0 sigla 442.000 spettatori con il 3.5% e N.C.I.S. 822.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag è visto da 490.000 spettatori (4.2%) e Una Mamma per Amica da 322.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.098.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 937.000 spettatori pari al 5.5% e la replica di Via dei Matti n° 0 801.000 spettatori pari al 4.4%. Su La7, preceduto da Lingo – La Prima Sfida a 217.000 spettatori (2.2%), Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 369.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 324.000 spettatori (2.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

