Nella serata di ieri su Rai1 la terza serata del 73° Festival di Sanremo è andata in onda dalle 21:25 alle 1:59 e ha conquistato 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share.

L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:19, è stata vista da 12.287.000 spettatori e il 49.22% di share. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, è vista da 13.341.000 spettatori con il 57.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, è seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%.

Il Tg1 60 Secondi andato in onda alle 23:55 ha interessato 7.747.000 spettatori pari al 53.87%.

Su Canale5 Grande Fratello Vip è stato visto da 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%. Su Rai2 Broken City è stata la scelta di 404.000 spettatori (1.68%). Su Italia1 Harry Potter e l’ordine della Fenice ha radunato 801.000 spettatori (3.63%). Su Rai3 Red Land – Rosso Istria interessa 327.000 spettatori con l’1.47%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 664.000 spettatori (3.54%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 627.000 spettatori pari al 2.85%.

Su Rai1 Primafestival domina gli ascolti con 8.912.000 spettatori con il 38.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 462.000 spettatori (1.81%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene .000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.342.000 spettatori (%), mentre Un Posto al Sole fa registrare 1.431.000 spettatori (%). Su Rete4 Stasera Italia è stato seguito da 764.000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e 480.000 spettatori (%) nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 domina con un ascolto medio di 3.959.000 spettatori pari al 25.58%, mentre L’Eredità è visto da 5.225.000 spettatori pari al 28.23%. Su Canale5 Avanti il ​​Primo tiene davanti allo schermo 2.909.000 spettatori (19.74%), mentre Avanti un Altro ha raccolto 4.024.000 spettatori (22.53%). Su Rai2 Muschio Selvaggio da Sanremo interessa 438.000 spettatori con il 2.97%, mentre Hawaii Five-0 fa registrare 389.000 spettatori con il 2.24% e The Rookie613.000 spettatori con il 2.95%. Su Italia1 CSI è la scelta di 652.000 spettatori (3.25%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.708.000 spettatori pari al 14.12%, mentre Blob registra 1.097.000 spettatori pari al 5.23% e Caro Marziano 1.197.000 spettatori pari al 5.41%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 704.000 spettatori (3.31%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

