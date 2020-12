Ascolti tv giovedì 3 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 3 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il docufilm Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, mentre su Canale 5 il quarto film di Harry Potter e la il calice di fuoco. Su Sky invece è andato in onda X Factor. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 3 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Gigi, che Spettacolo ha conquistato 3.263.000 spettatori pari al 14,1% di share. Su Canale 5 la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.053.000 spettatori con uno share del 9,4%. Su Rai 2 il secondo appuntamento con L’Alligatore ha interessato 1.000.000 spettatori (4,2%). Su Italia 1 The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.962.000 spettatori (7,9%). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha incollato 2.008.000 spettatori con il 9%. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha registrato un ascolto medio di 1.126.000 spettatori (5%). Su La7 Atlantide ha registrato 833.000 spettatori con il 4,9%. Su Tv8 X Factor 14 ha segnato 540.000 spettatori (2,6%).

