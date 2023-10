Ascolti tv giovedì 26 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Splendida Cornice

Su Rai1 Blanca 2 ha conquistato 3.842.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale5 – dalle 21.33 all’1.16 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.323.000 spettatori con uno share del 17.1% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 la prima puntata del ciclo di documentari Delitti in Famiglia, con il caso Melania Rea, è la scelta di 847.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Gemini Man è visto da 1.071.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 807.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 891.000 spettatori (6.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 853.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 il match di Europa League Roma-Slavia Praga ottiene 1.059.000 spettatori con il 5.3%.

Su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 4.566.000 spettatori con il 22.8%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.974.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.127.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post sigla 661.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.383.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.315.000 spettatori (6.4%), e Un Posto al Sole appassiona 1.793.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 880.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 807.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.640.000 spettatori (7.7%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.187.000 spettatori pari al 23.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.443.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.641.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.652.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 TG Sport Sera informa 478.000 spettatori (3.8%), mentre Castle è seguito da 474.000 spettatori con il 2.9%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due intrattiene 354.000 spettatori con l’1.9% e Il Mercante in Fiera gioca con 437.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 427.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami coinvolge 729.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.303.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 852.000 spettatori pari al 4.5% e Via dei Matti n°0 raccoglie 852.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 619.000 spettatori (3.2%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

