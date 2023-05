Ascolti tv giovedì 25 maggio: Ulisse, Zelig, Piazzapulita

Su Rai1 Speciale Ulisse – Piero Angela. Un viaggio lungo una vita ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Zelig in replica ha incollato davanti al video 2.074.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Greta è la scelta di 1.011.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.143.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 Memories – I ragazzi delle scorte è seguito da 569.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.077.000 spettatori (7.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 768.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Il caso Pantani – L’omicidio di un campione segna 213.000 spettatori (1.4%).

Su Rai1 Cinque Minuti realizza un ascolto di 3.762.000 spettatori con il 20.7%, mentre Affari Tuoi intrattiene 4.709.000 spettatori con il 23.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.325.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 850.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.191.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.145.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.601.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 834.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 677.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.586.000 spettatori (8.1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

