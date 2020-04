Ascolti tv giovedì 23 aprile 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2020? Su Rai 1 ieri sera è andata in onda la prima puntata della serie Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci, mentre su Rai 2 è stata trasmessa, in replica, la commedia teatrale di Vincenzo Salemme Di mamma ce n’è una sola. Su Canale 5, invece, il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 23 aprile 2020?

Ascolti tv 23 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 un risultato davvero ottimo per Vivi e lascia Vivere: la nuova serie con protagonista Elena Sofia Ricci ha conquistato 7.126.000 spettatori pari al 26% di share, mentre su Canale 5 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha appassionato 2.551.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 la commedia teatrale di Vincenzo Salemme Di Mamma ce n'è una sola ha divertito 1.132.000 spettatori pari al 4.1% di share, mentre su Italia 1 Bus 657 ha registrato 1.475.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Baby Driver – Il Genio della Fuga ha avuto un pubblico di 1.136.000 spettatori pari ad uno share del 4%, mentre su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 1.689.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha coinvolto 1.532.000 spettatori con uno share del 6.9%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 6.000.000 spettatori con il 20% di share, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha raggiunto 5.573.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Tg2 Post ha registrato uno share del 4.2% con 1.271.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha appassionato 1.293.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Non ho l'Età ha coinvolto 1.077.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole 927.000 (3.1%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai1 L'Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato 3.256.000 spettatori (17.3%) mentre L'Eredità 4.686.000 spettatori (20.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.515.000 spettatori con il 13.9% di share e Avanti un Altro! 4.065.000 con il 18.3% di share.

