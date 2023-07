ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 20 luglio 2023? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Noos. Su Rai 2 Non sono una signora. Su Rai 3 I cacciatori del cielo. Su Rete 4 Vendetta – Una storia d’amore. Su Canale 5 Felicissima sera. Su Italia 1 La Partita del Cuore per la Romagna. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 20 luglio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 20 luglio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha conquistato 2.212.000 spettatori pari al 17.5%. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera è stata seguita da 1.252.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai 2 Non Sono una Signora ha registrato 845.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione: 622.000 – 4.2%). Su Italia 1La Partita del Cuore per la Romagna ha intrattenuto 568.000 spettatori con il 4.4% (Presentazione: 605.000 – 4%). Su Rai 3 I Cacciatori del Cielo ha ottenuto 517.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete 4 Vendetta – Una Storia d’Amore totalizza un a.m. di 699.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha conquistato 611.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord ottiene 464.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove What Women Want è seguito da 350.000 spettatori con il 2.9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè conquista 2.977.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.215.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai 2 TG2 Post Estate ha registrato 648.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 – dalle 19.21 alle 21.05 – CSI Miami ha conquistato 528.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 il doppio episodio di Un Posto al Sole è stato visto da 1.537.000 spettatori (10.2%). Su Rete 4 Controcorrente ha conquistato 682.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 805.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha registrato 932.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 362.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Cash or Trash ha raccolto 364.000 spettatori con il 2.4%.