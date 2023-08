ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 17 agosto 2023? Su Rai 1 è andato in onda Studio Battaglia. Su Rai 3 Tosca. Su Rete 4 Cape Fear. Su Canale 5 Michelle Impossible & Friends. Su Italia 1 Chicago Fire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 17 agosto 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 17 agosto 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Studio Battaglia ha conquistato 1.288.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Michelle Impossible & Friends in replica ha incollato davanti al video 1.233.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è la scelta di 743.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Chicago Fire è visto da 1.129.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Tosca arriva a 597.000 spettatori (5%). Su Rete4 Cape Fear – Il promontorio della paura totalizza un a.m. di 513.000 spettatori (4.5%). Su La7 Un povero ricco raggiunge 627.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Attacco glaciale ottiene 374.000 spettatori (3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 3.178.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie 1.929.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 Tg2 Post Estate interessa 710.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene 806.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica è visto da 557.000 spettatori (4.2%), mentre Le Storie di Un Posto al Sole totalizza 704.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 618.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 753.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate ha interessato 946.000 spettatori (6.6%).