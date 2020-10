Ascolti tv giovedì 15 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 15 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani, la serie tv con Luca Argentero stoppata dall’emergenza Covid. Su Rai 2 il film Pompei. Su Rai 3 invece End of Justice. Mediaset ha risposto con il quiz show di Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario?, su Canale 5; Le Iene Show su Italia 1; e Dritto e rovescio su Rete 4. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 15 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 15 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 7.435.000 spettatori pari al 31.9 per cento di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.974.000 spettatori pari al 10 per cento di share. Su Rai 2 Pompei ha interessato 802.000 spettatori pari al 3.2 per cento di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori (8.4 per cento). Su Rai 3 End of Justice – Nessuno è Innocente ha raccolto davanti al video 999.000 spettatori pari ad uno share del 4.1 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.122.000 spettatori con il 5.9 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 956.000 spettatori con uno share del 4.2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.318.000 spettatori con il 20.3 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.201.000 spettatori con uno share del 16 per cento. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.6 per cento con 1.203.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 963.000 spettatori con il 3.7 per cento. Su Rai 3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.060.000 spettatori pari al 4.2 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.656.000 spettatori pari al 6.4 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia News ha radunato 1.409.000 individui all’ascolto (5.5 per cento) nella prima parte e 1.471.000 (5.6 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.009.000 spettatori (7.7 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.143.000 spettatori (19.5 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.502.000 spettatori (22.3 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.374.000 spettatori con il 15.2 per cento di share e Caduta Libera 3.892.000 con il 19.8 per cento di share.

