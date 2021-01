Ascolti tv giovedì 14 gennaio: Che Dio ci aiuti 6, Daydreamer, Piazzapulita

Ascolti tv giovedì 14 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6. Su Canale 5 Daydreamer. Su Rai 2 la sfida di Coppa Italia Atalanta-Cagliari. Su Italia 1 Mamma ho perso l’aereo. Su Rai 3 Bye bye Germany. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 14 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 14 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.515.000 spettatori pari al 22.4 per cento di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del sogno ha raccolto davanti al video 1.967.000 spettatori pari al 9.2 per cento di share. Su Rai 2 il match di Coppa Italia Atalanta-Cagliari ha interessato 1.828.000 spettatori pari al 7 per cento di share. Su Italia 1 Mamma, ho perso l’aereo ha catturato l’attenzione di 1.547.000 spettatori (5.9 per cento). Su Rai 3 Bye Bye Germany ha raccolto davanti al video 974.000 spettatori pari ad uno share del 3.7 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.393.000 spettatori con il 7.2 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.515.000 spettatori con uno share del 6.5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.436.000 spettatori con il 19.8 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.332.000 spettatori con uno share del 15.7 per cento. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.138.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.758.000 spettatori pari al 6.6 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.967.000 spettatori pari al 7.2 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.606.000 individui all’ascolto (6 per cento) nella prima parte e 1.545.000 (5.6 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.248.000 spettatori (8.2 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.654.000 spettatori (19.6 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.339.000 spettatori (24.1 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.490.000 spettatori con il 13.8 per cento di share e Caduta Libera 3.768.000 con il 17.4 per cento di share.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 14 gennaio

