ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 dicembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un professore 2. Su Rai 2 Natale a Londra. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Le Iene presentano: inside. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la penultima puntata di Un Professore 2 ha conquistato 3.914.000 spettatori pari al 22.8% di share (primo episodio a 4.059.000 e il 21%, secondo episodio a 3.784.000 e il 24.9%). Su Canale5 Il Meglio di Zelig ha incollato davanti al video 1.863.000 spettatori con uno share del 12.7% (Aftershow, dalla durata di 7 minuti, a 869.000 e il 15.5%). Su Rai2 il film Natale a Londra in prima tv è la scelta di 945.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Scontro tra Titani è visto da 678.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3, dopo una presentazione a 608.000 e il 2.9%, Amore Criminale segna 909.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 820.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 821.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 il match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League: Rakow Czestochowa-Atalanta ottiene 665.000 spettatori con il 3.4% (primo tempo a 668.000 e il 3.2%, secondo tempo a 663.000 e il 3.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale raduna 454.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Il Corvo arriva a 356.000 spettatori (1.8%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti informa 4.471.000 spettatori (22.1%). Affari Tuoi gioca con 5.421.000 spettatori pari al 25.7% di share. Su Canale5, dopo un’anteprima dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.298.000 – 16.1%), Striscia la Notizia raccoglie 3.362.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2 TG2 Post segna 609.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.381.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.329.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.691.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 751.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 702.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.686.000 spettatori (8%).