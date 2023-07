Ascolti tv domenica 9 luglio: Scomparsa, Miracolo a Città del Capo

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 9 luglio 2023? Su Rai 1 è andata in onda Scomparsa. Su Rai 2 Tim Summer Hits. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 La vita è una cosa meravigliosa. Su Canale 5 Miracolo a Città del Capo. Su Italia 1 FBI. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 9 luglio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 9 luglio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Scomparsa ha conquistato 1.953.000 spettatori pari al 13.9 per cento di share. Su Canale5 Miracolo a Città del Capo ha raccolto davanti al video 1.284.000 spettatori con uno share del 9.9 per cento. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.315.000 spettatori pari al 9.9 per cento. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 689.000 spettatori (4.8 per cento). Su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà sigla 742.000 spettatori con il 5.4 per cento. Su Rete4 La vita è una cosa meravigliosa totalizza un a.m. di 640.000 spettatori (4.8 per cento). Su La7 Una giornata particolare ha registrato 464.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Tv8 l’ultima puntata di GialappaShow è seguita da 694.000 spettatori (5.2 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè è la scelta di 2.562.000 spettatori (18.5 per cento). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate registra 2.225.000 spettatori con il 16 per cento. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 833.000 spettatori (6.1 per cento). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta interessa 581.000 spettatori pari al 4.2 per cento. Su Rete4 Controcorrente Estate ha radunato 617.000 individui all’ascolto (4.6 per cento) nella prima parte e 715.000 spettatori (5.1 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda Estate è seguito da 796.000 spettatori (5.7 per cento).