Ascolti tv domenica 5 settembre: Svizzera-Italia, Juliet Naked, Grand Hotel

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 settembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Svizzera. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 il film Juliet Naked. Su Rete 4 L’amore criminale. Su Canale 5 la fiction Grand Hotel. Su Italia 1 il film Matrimonio a Parigi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 settembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 5 settembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Svizzera-Italia, per le qualificazioni al Mondali 2022, ha conquistato 8.654.000 spettatori pari al 42 per cento di share. Su Canale 5 Grand Hotel ha raccolto davanti al video 1.579.000 spettatori pari all’8.8 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 882.000 spettatori (4.2 per cento) e NCIS New Orleans di 926.000 (4.9 per cento). Su Italia 1 Matrimonio a Parigi ha intrattenuto 761.000 spettatori con il 4 per cento di share. Su Rai 3 Juliet, Naked – Tutta un’altra Musica ha raccolto davanti al video 587.000 spettatori pari ad uno share del 3 per cento. Su Rete 4 L’Amore Criminale è stato visto da 652.000 spettatori con il 3.6 per cento di share. Su La7 Churchill ha segnato l’1.7 per cento con 312.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.168.000 spettatori con uno share del 10.7 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 684.000 spettatori (3.4 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 771.000 spettatori nella prima parte (4 per cento) e a 892.000 (4.3 per cento) nella seconda. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema interessa a 535.000 spettatori (3 per cento) e Sapiens Files – Un Solo Pianeta è la scelta di 747.000 spettatori con il 3.7 per cento di share. Su La7 Meraviglie senza Tempo sigla l’1.4 per cento con 293.000 spettatori.