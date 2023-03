ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 marzo 2023? Su Rai 1 è andato in onda Resta con me. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Jason Bourne. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 marzo 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 5 marzo 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction Resta con Me ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 19.8 per cento di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.340.000 spettatori pari al 14.2 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4 per cento. A seguire Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9 per cento. Su Italia 1 il film Jason Bourne ha intrattenuto 807.000 spettatori con il 4.4 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (13.4 per cento) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.617.000 spettatori (11.5 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 482.000 spettatori con il 3.4 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 768.000 spettatori con il 5.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.562.000 spettatori con il 22.1 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.255.000 spettatori con il 15.9 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.147.000 spettatori (5.6 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 872.000 spettatori (4.3 per cento) nella prima parte e 773.000 spettatori (3.8 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 775.000 spettatori con il 3.8 per cento.