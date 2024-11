Su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene Questione di Stoffa segna 2.301.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale5 – dalle 21:32 alle 23:18 – La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.463.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 637.000 spettatori (3.1%) e 9-1-1: Lone Star 600.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 dopo una presentazione di 17 minuti (891.000 – 4.3%), Le Iene Show incolla davanti al video 1.234.000 spettatori con il 9.4% (Cosa vi siete persi: 581.000 – 14.7%). Su Rai3 preceduto da Report Lab (960.000 – 4.9%), Report segna 1.412.000 spettatori pari al 6.9%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:37, 1.659.000 spettatori con l’8.9%, dalle 21:37 alle 22:55, e 1.231.000 spettatori e l’8.5%, dalle 22:59 alle 23:26, con l’ultimo segmento chiamato Report Plus. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 532.000 spettatori (3.9%). Su La7 Saturno Contro raggiunge 248.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 il Gran Premio del Brasile di Formula 1 ottiene 1.189.000 spettatori con il 7.1% (considerando lungo pre gara e post gara: 534.000 – 3.1%). Sul Nove dopo una presentazione (1.075.000 – 5.5%), dalle 20:32 alle 22:23 Che Tempo Che Fa raduna 1.952.000 spettatori, con il 9.8%, mentre – dalle 22:28 alle 0.26 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 920.000 con il 7.4% (L’importante è finire: 300.000 – 5.2%).