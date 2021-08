Ascolti tv domenica 29 agosto: Chi m’ha visto, Grand Hotel, Kilimangiaro

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 29 agosto 2021? Su Rai 1 è andato in onda Chi m’ha visto. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Pressing. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Italia 1 Matrimonio al Sud. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 29 agosto 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 29 agosto 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, domenica 29 agosto 2021, su Rai1 la commedia Chi M’Ha Visto ha conquistato 2.143.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 23.51 – la terza stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.579.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 1.175.000 spettatori (6.2%). A seguire la sesta stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 1.223.000 spettatori con il 6.8%. Su Italia1 il film Matrimonio al Sud ha intrattenuto 1.043.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 895.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Pressing Serie A è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Secondo quanto riporta Davide Maggio, su La7 Atlantide ha interessato 376.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 435.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Air Force One segna 372.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3.707.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.240.000 spettatori con il 12%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 844.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Sapiens raccoglie 780.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 891.000 spettatori con il 5%, nella prima parte, e 979.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte in onda fino alle 21.46. Su La7 Meraviglie Senza Tempo raccoglie 336.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 000 spettatori pari all’% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 241.000 spettatori e l’1.3%.