Ascolti tv domenica 28 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 28 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2022 Bulgaria-Italia. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Perfetti sconosciuti. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 28 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 il match Bulgaria-Italia, utile per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha conquistato 6.394.000 spettatori pari al 23.7 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.353.000 spettatori pari al 13.7 per cento di share. Su Rai 2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.409.000 spettatori (5.1 per cento) nel primo episodio e di 1.385.000 (5.1 per cento) nel secondo, Instinct interessa a 997.000 spettatori (4.4 per cento). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha intrattenuto 1.518.000 spettatori con il 7.3 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.988.000 spettatori pari ad uno share del 11 per cento e Che Tempo che Fa – il Tavolo 2.281.000 (9.9 per cento). Su Rete 4 Perfetti Sconosciuti è stato visto da 1.009.000 spettatori con il 4 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.8 per cento con 1.538.000 spettatori nella prima parte e il 6.7 per cento con 942.000 spettatori nella seconda.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.487.000 spettatori con uno share del 13.1 per cento. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.285.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rete 4 – secondo gli ascolti tv di ieri sera – Stasera Italia fa compagnia a 1.090.000 spettatori nella prima parte (4.2 per cento) e a 944.000 (3.5 per cento) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.715.000 spettatori (14.9 per cento) e L’Eredità 4.020.000 spettatori (19.1 per cento) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 1.966.000 spettatori con l’11.1 per cento di share e Avanti un Altro! Weekend 2.973.000 (14.4 per cento). Su Rai 2 Hawaii Five-0 informa 444.000 spettatori (2.2 per cento) nel primo episodio e 819.000 spettatori (3.5 per cento) nel secondo.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 28 marzo

Notizia in aggiornamento

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL E SHARE

Potrebbero interessarti Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 marzo Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 28 marzo Perfetti sconosciuti: tutto quello che c’è da sapere sul film