Su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.529.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.580.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 21:07 alle 22:53, intrattengono un netto di 3.101.000 spettatori pari al 22.2%. Nel dettaglio: Nuoto netto 18.9% (2.793.000), Tennis 14.7% (1.901.000). Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 525.000 spettatori con il 5% (presentazione a 507.000 e il 3.4%). Su Rai3 Report segna 729.000 spettatori e il 5.4% (presentazione a 679.000 e il 4.6%, Plus a 417.000 e il 4.1%). Su Rete4 Schegge di paura totalizza un a.m. di 395.000 spettatori (3.3%). Su La7, dopo In Onda – Prima Serata (615.000 – 4.2%), Heat – La sfida raggiunge 233.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 322.000 spettatori con il 2.5%.