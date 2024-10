Su Rai1 l’ultima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.107.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.382.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 606.000 spettatori (2.9%) e 9-1-1: Lone Star 620.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.221.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 il ritorno di Report segna 2.643.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca di Domenica totalizza un a.m. di 451.000 spettatori (3.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 224.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 la Formula 1 , dalle 20:56 alle 1:02, ottiene un netto di 552.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove, dopo la presentazione (992.000 – 5.2%), Che Tempo Che Fa raduna 1.683.000 spettatori con l’8.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 777.000 con il 6.6%.

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.816.000 spettatori (23.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.622.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.257.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 891.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 752.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 570.000 spettatori (2.7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.619.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.335.000 spettatori pari al 19%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.470.000 spettatori (16.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.003.000 spettatori (17.5%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

