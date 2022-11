ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 novembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda il match dei Mondiali Qatar 2022 Spagna-Germania. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Dopo il matrimonio. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 27 novembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 27 novembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la partita dei Mondiali di calcio Spagna-Germania ha conquistato 7.634.000 spettatori pari al 34.7 per cento di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali intrattiene 1.778.000 spettatori pari al 9.6 per cento. Su Canale 5 la prima tv di Dopo il matrimonio ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori con uno share del 10.4 per cento. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.055.000 spettatori (4.9 per cento). Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.614.000 spettatori pari all’8.4 per cento. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.454.000 spettatori con l’11.3 per cento e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.793.000 spettatori con il 12.5 per cento. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 635.000 spettatori (4.5 per cento). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 780.000 spettatori pari al 7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.997.000 spettatori (13.6 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 836.000 individui all’ascolto con il 3.8 per cento (presentazione a 716.000 spettatori e il 3.3 per cento). Su La7 In Onda sigla 746.000 spettatori (3.4 per cento).