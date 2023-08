Ascolti tv domenica 27 agosto: L’Allieva 3, La ragazza e l’ufficiale

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 agosto 2023? Su Rai 1 è andato in onda L’Allieva 3. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 Caccia al tesoro. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 27 agosto 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 27 agosto 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 L’Allieva 3 in replica ha conquistato 1.316.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto davanti al video 1.605.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.721.000 spettatori pari all’11.9%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 799.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 la replica de Le ragazze sigla 730.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Caccia al tesoro totalizza un a.m. di 456.000 spettatori (3.4%). Su La7 Miss Marple ha registrato 226.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è seguito da 379.000 spettatori (3%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè è la scelta di 2.191.000 spettatori (14.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate registra 2.297.000 spettatori con il 15.2% nella prima parte e 2.416.000 spettatori con il 16% nella seconda parte.