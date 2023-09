Su Rai1 la fiction La Stoccata Vincente ha conquistato 2.765.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Caduta Libera – I Migliori ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.848.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 – dalle 21.11 alle 22.41 – l’esordio de Il Collegio 8 ha raccolto 1.051.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 1.016.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha raccolto davanti al video 619.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 852.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 In Onda ha interessato 597.000 spettatori con il 3.5%.

